Население РФ будет сокращаться в разы быстрее – эксперты назвали причины

Более резкое падение рождаемости прогнозируют с декабря. Последствия будут видны уже 2023 году

В России падает рождаемость. Фото: коллаж "Сегодня"

Население России будет сокращаться еще быстрее. Так, демографы ожидают падения рождаемости из-за войны и экономического кризиса. По данным Росстата, первый квартал 2022 года ознаменовался пятипроцентным падением рождаемости по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает France 24.

Реклама

Мнение российского демографа

Российский демограф Алексей Ракша прогнозирует еще более резкое падение рождаемости с декабря. Последствия будут видны уже 2023 году.

Причины:

реакция на войну в Украине

вызванный санкциями экономический кризис

"Во время экономических кризисов люди реже заводят детей, что логично", – сказал демограф.

По его словам, в последующие годы тренд на снижение рождаемости продолжится.

Реклама

Что говорит французский демограф?

Французский демограф Лоран Шалар считает, что именно "демографическая тревога" может быть объяснением, почему власти РФ неохотно отправляют на передовую новых солдат. Правительство понимает, что важно ограничить потери войск, "особенно молодых россиян".

Шалар подчеркнул: РФ уже отправила в Украину 165 тысяч солдат — около 0,1% населения России.

"Путин одержим идеей: мощь страны напрямую связана с численностью ее населения. Чем больше население, тем могущественнее Россия", – отметил эксперт.

Демограф из Национального института демографических исследований (INED) во Франции Алан Блюм заявил, что именно сокращение населения России стало ключевым мотивом развязывания войны в Украине, где живет около 44 млн человек.

Реклама

"Я думаю, демография будет зависеть от того, кто выиграет войну. Если победит Россия, радость победы может привести к буму рождаемости. Проигрыш и последствия экономического кризиса будут иметь обратный эффект. Очевидно, Путин здесь приперт к стенке. Если он хочет спасти демографию, ему необходимо побеждать", – добавил Шалар.

В Институте демографии объяснили резкое сокращение количества трудоспособного населения

Население Украины сократится на 6,8% – до 39,5 млн человек к 2030 году. Такой прогноз озвучила директор Института демографии и социальных исследований НАНУ Элла Либанова во время круглого стола.

Также Либанова отметила, что доля трудоспособного населения снизится на 12% – до 24 млн. Основной причиной является отток трудоспособного населения за рубеж.

"Численность населения с учетом Донбасса, но без учета Крыма, с текущих 42,2 млн человек на начало 2031 года снизится до 39,5 млн, а численность трудоспособного населения (по европейским стандартам от 20 до 64 лет) уменьшится с текущих показателей 26,9 млн – до 24 млн человек", – сказала она.

По ее словам, такое значительное уменьшение населения невозможно будет нивелировать, влияя на рождаемость или смертность, поскольку основная причина – это тенденция роста трудовой миграции населения Украины.

Ранее мы писали: