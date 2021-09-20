"Настал час сделать то, о чем я мечтал" – что заявил пермский стрелок перед бойней в университете

В соцсети нашли пост человека, возможно, стрелявшего в Пермском университете

Стрелка в Пермском университете обезвредили. Фото: коллаж "Сегодня"

По неподтвержденным данным, стрельбу в Пермском государственном университете в России устроил некий Тимур Бекумансуров.

Как сообщает Эхо Пермь, в одной из публикаций в своей соцсети 18-летний парень поэтапно рассказывал, как планирует устроить стрельбу в местном вузе.

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"Произошедшее не является терактом (по крайней мере с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен. Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно. Наверное пишу это для упрощения работы СК или тем кто будет все это разгребать. По ходу буду дописывать свои мысли, а сейчас начну с хронологии своих действий… Думал об этом давно, шли годы и я понял, что настал час сделать то, о чем я мечтал", – говорится в сообщении.

По словам злоумышленника, он давно откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия, а к марту 2021-го собрал нужную сумму.

Согласно его посту, изначально для нападения он выбрал свою бывшую школу, но в итоге изменил цель. После тщательного отбора стрелок остановился Пермском университете из-за большого количества корпусов.

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После стрельбы администрация запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" заблокировала страницу вероятного стрелка.

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Что говорят в полиции

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По факту стрельбы в Пермском государственном университете открыто уголовное дело.

"Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Перми, расследованием займется центральный аппарат СК", — сообщает РИА Новости.

Детали инцидента

Неизвестный проник в учебное заведение и устроил стрельбу около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета. Некоторые преподаватели и студенты закрылся в аудиториях. В сети распространяют видео, как студенты бегут из заведения через окна.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Предварительно известно, что нападавшего ликвидировали. Оружие, из которого он вел стрельбу, было не травматическое.

Из-за стрельбы в университете Перми погибли 8 людей.

Ранее мы сообщали, что 11 мая 2021 в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев проник с оружием в школу и открыл огонь по ученикам и учителям, в результате погибли по меньшей мере 10 человек, десятки ранены.

Стрелка впоследствии задержали правоохранители. Утром в день трагедии парень завел Telegram-канал под названием "Бог", в котором с использованием нецензурной лексики предупредил о нападении на школу.