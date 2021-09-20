"Настал час сделать то, о чем я мечтал" – что заявил пермский стрелок перед бойней в университете

По неподтвержденным данным, стрельбу в Пермском государственном университете в России устроил некий Тимур Бекумансуров.
Как сообщает Эхо Пермь, в одной из публикаций в своей соцсети 18-летний парень поэтапно рассказывал, как планирует устроить стрельбу в местном вузе.
"Произошедшее не является терактом (по крайней мере с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен. Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно. Наверное пишу это для упрощения работы СК или тем кто будет все это разгребать. По ходу буду дописывать свои мысли, а сейчас начну с хронологии своих действий… Думал об этом давно, шли годы и я понял, что настал час сделать то, о чем я мечтал", – говорится в сообщении.
По словам злоумышленника, он давно откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия, а к марту 2021-го собрал нужную сумму.
Согласно его посту, изначально для нападения он выбрал свою бывшую школу, но в итоге изменил цель. После тщательного отбора стрелок остановился Пермском университете из-за большого количества корпусов.
После стрельбы администрация запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" заблокировала страницу вероятного стрелка.
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Что говорят в полиции
По факту стрельбы в Пермском государственном университете открыто уголовное дело.
"Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Перми, расследованием займется центральный аппарат СК", — сообщает РИА Новости.
Детали инцидента
- Неизвестный проник в учебное заведение и устроил стрельбу около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета. Некоторые преподаватели и студенты закрылся в аудиториях. В сети распространяют видео, как студенты бегут из заведения через окна.
- Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Предварительно известно, что нападавшего ликвидировали. Оружие, из которого он вел стрельбу, было не травматическое.
- Из-за стрельбы в университете Перми погибли 8 людей.
Ранее мы сообщали, что 11 мая 2021 в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев проник с оружием в школу и открыл огонь по ученикам и учителям, в результате погибли по меньшей мере 10 человек, десятки ранены.
Стрелка впоследствии задержали правоохранители. Утром в день трагедии парень завел Telegram-канал под названием "Бог", в котором с использованием нецензурной лексики предупредил о нападении на школу.