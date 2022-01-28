НАТО не сдало Украину! Раздосадованный Путин пожаловался Макрону

В ходе переговоров был поднят вопрос войны на Донбассе и гарантий безопасностей от США

Президент Франции Эммануэль Макрон (фото слева) и глава РФ Владимир Путин (фото справа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

О чем говорили

Основной темой разговора стал вопрос о предоставлении России закрепленных "гарантий безопасности".

Реклама

Путин рассказал, что главный акцент сейчас на том, что американская сторона так и не дала ответ на главной вопрос – гарантии нерасширения НАТО.

"В ответах НАТО и США был проигнорирован и ключевой вопрос – как США и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия-НАТО принципу неделимости безопасности, предусматривающему, что никто не должен укреплять свою безопасность за счёт безопасности других стран", – сказано в сообщении.

Кроме того, в ходе телефонного разговора президенты России и Франции обменялись мнениями о кризисе в Украине и напряженности между Западом и РФ. Политики также обсудили достижения деэскалации на Донбассе.

Глава французского государства заявил, что хочет найти средства для деэскалации украинского кризиса, в частности, возобновив выполнение Минских соглашений.

Реклама

В свою очередь Путин подчеркнул важность выполнения минских соглашений двумя сторонами конфликта.

"При обсуждении ситуации на Украине Владимир Путин акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений минского комплекса мер и других договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

После звонка российскому лидеру Макрон пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в 19:00 в пятницу, 28 января", – пишет France Info со ссылкой на Елисейский дворец.

Путин поставил Макрону условие

21 декабря состоялся очередной телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и российским лидером Владимиром Путиным. Путин рассказал, что ждет от Киева конкретных шагов по урегулированию ситуации на Донбассе, а от Парижа – поддержки соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО.