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НАТО против России? Какими силами располагают противники, если грянет война – Express

Александр Максюк Александр Максюк Заместитель событийного лидера "Сегодня"
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31 января, 09:26
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Военная напряженность на границе Украины и России никак не спадает, и пока пушки молчат, самая настоящая война идет в информационном пространстве. Практически все мировые СМИ в режиме non-stop публикуют материалы, в которых дают оценку моменту дня и пытаются спрогнозировать вероятное развитие событий.

Так например, эксперты британской газеты Express оценили общую военную мощь блока НАТО и России.

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Хрупкий компромисс

Россия под руководством Владимира Путина становится все более агрессивной по отношению к Украине, размещая на общей границе мощные военные соединения в ответ на то, что она считает ползучим наступлением со стороны НАТО.

Запад справедливо опасаются грядущего вторжения. Современные отношения России и Украины стали итогом компромисса между администрацией Путина и его западными оппонентами. Однако США, Великобритания и их союзники по НАТО предупредили российского президента, чтобы тот не придерживался той же экспансионистской тактики, которая потрясла регион в 2014 году.

В свою очередь Путин утверждает, что он лишь ответил на аналогичные цели НАТО.

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Насколько велика российская армия?

Недавние данные разведки, обнародованные премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, показали, что 60 российских боевых соединений расположились на украинской границе. Их присутствие, предупредил Джонсон, может спровоцировать "молниеносную войну" в этом регионе.

Западные лидеры заявляют, что Путин стремится восстановить Россию в ее размерах при СССР, аннексировав новые страны Восточной Европы.

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Хотя президент России опроверг планы вторжения в Украину, заявив вместо этого, что выступает против расширения НАТО на восток. Он неуклонно укрепляет военное присутствие в этом районе. Общая численность российской группировки насчитывает 100 000 военнослужащих, поддерживаемых военной техникой. В то же время, г-н Путин оснащает союзную Беларусь ракетными системами и отправляет корабли в Черное море.

Войска и техника, оказывающие давление на Украину, – это лишь малая часть сил, которыми располагает г-н Путин.

Данные показывают, что, если рассматривать Россию наряду с членами НАТО, численность ее войск уступает только США. По данным портала armedforces.eu, армия России насчитывает около 1 154 000 солдат. Еще примерно 250 000 солдат находятся в резерве.

В то же время Россия обладает самым мощным арсеналом ядерного оружия, насчитывающим около 6 400 боеголовок.

Какая армия у НАТО?

Военная сила США лишь незначительно превосходит российскую. У главного члена НАТО есть армия, насчитывающая примерно 1 346 400 человек личного состава. Примерно 165 000 из них развернуты в Европе, а 799 500 резервистов ждут своего часа. Однако НАТО представляет собой союз наций, а это означает, что его общая военная мощь составляет сумму возможностей каждого активного члена.

После США самые мощные по личному составу контингенты Турции, Франции и Германии. Это соответственно 445 000, 208 000 и 189 100 солдат. Каждая страна выделяет бойцов в зависимости от "разного стратегического веса и влияния". В целом, заявляет НАТО, у блока есть "способность рассчитывать почти на 3,5 миллиона личного состава, военнослужащих и гражданских лиц вместе взятых".

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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