Навального действительно отравили "Новичком" – вывод Организации по запрету химоружия

От выводов этой организации зависят новые санкции против РФ

Технический анализ ОЗХО подтверждает, что следы нервно-паралитического агента группы "Новичок" были обнаружены в биопробах российского политика Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ОЗХО.

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"Результаты анализа, проведенного назначенными ОЗХО лабораториями биомедицинских проб, собранные группой ОЗХО и переданные Федеративной Республике Германии, подтверждают, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи г-на Навального, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов, принадлежащих к спискам 1.A.14 и 1.A.15, которые были добавлены в Приложение по химическим веществам к Конвенции во время двадцать четвертой сессии Конференции государств-участников в ноябре 2019 года", - говорится в заявлении.

Также организация выражает обеспокоенность тем, что это вещество испытывается на людях, и ожидает соответствующей реакции от мира.

Ранее в Германии заявляли, что если Организация по запрещению химического оружия подтвердит результаты исследований проб отравления российского оппозиционера Алексея Навального, проведенных лабораториями в Германии, Франции и Швеции, Евросоюз не сможет избежать введения санкций против России.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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