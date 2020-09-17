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Навального номинировали на Нобелевскую премию мира: подробности

17 сентября, 15:15

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Инициатива с выдвижением принадлежит группе ученых

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который поправляется в Германии после отравления нервно-паралитическим ядом "Новичок", стал номинантом на Нобелевскую премию мира.

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Об этом 17 сентября на своей странице в Facebook сообщил профессор американского университета Ратгерс Сергей Ерофеев.

"Сегодня ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его на Нобелевскую премию мира. Эта идея не совсем нова, но она стала актуальнее и должна найти широкий отклик, тем более что теперь Навального поддерживают даже не 2% россиян (спасибо Левада-центру и на том), а гораздо больше", – пишет Ерофеев.

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Он допустил, что к инициативе ученых в будущем могут присоединиться также и политики, а также что среди поддержавших эту идею есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение.

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"Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована, согласны дать ей шанс, если ее получит Алексей", – добавил профессор.

В то же время, он не назвал имена ученых, которые выдвинули российского оппозиционера на престижную премию, однако уточнил, что Навальный поборется за нее в 2021 году.

Напомним, что мужчину госпитализировали 20 августа после резкого ухудшения самочувствия во время перелета из Томска в Москву. Российские медики утверждали, что у него нарушение обмена веществ, но в берлинской клинике "Шарите" был поставлен другой диагноз – отравление ядом "Новичок".

Сейчас ЕС и США обсуждают новые персональные санкции против России, но главной мерой наказания должна стать "заморозка" строительства газопровода "Северный поток – 2". Читайте об этом подробней в нашем материале: "Отравление Навального: решатся ли ЕС и США на серьезные санкции против России".

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия Нобелевская премия Алексей Навальный

Источник: Сегодня

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