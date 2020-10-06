Навального отравили новым видом "Новичка". В России отреагировали

Организация по запрету химического оружия (ОЗХО) исследовала образцы для анализов российского оппозиционера Алексея Навального и подтвердила, что тот был отравлен ядом из группы "Новичок".

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Об этом заявил пресс-секретарь канцлера Германии Штеффен Зайберт, пишет AbcNews.

В отчете ОЗХО также отметили, что этот вид яда подобен тем, что уже есть в списках. Однако именно этот ингибитор еще не входит в список запрещенных веществ, то есть это новая модификация яда.

В свою очередь в России традиционно отрицают свою причастность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, якобы в Кремле пока не видели отчет ОЗХО.

Напомним, недавно Навальный впервые дал большое интервью после своего отравления нервно-паралитическим веществом. Изрядно похудевший политик отвечает на различные вопросы интервьюера – они связаны с его отравлением, лечением и, естественно, оппозиционной деятельностью в России. Сайт "Сегодня" решил выбрать самое главное из интервью Алексея Навального.

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Как мы писали раньше, Навальный считает, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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