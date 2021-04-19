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Навального переводят из колонии в стационар больницы

19 апреля, 12:02

Виталий Семченко Виталий Семченко

Также оппозиционеру назначили витаминную терапию – как утверждается, с его согласия

Российского оппозиционера Алексея Навального, который уже более двух недельголодает в колонии, переводят в стационар областной больницы для осужденных.

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Об этом говорится в заявлении Федеральной службы исполнения наказаний.

"В настоящее время состояние здоровья А. Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт", – сказано в сообщении.

Также оппозиционеру назначили витаминную терапию – как утверждается, с его согласия.

Напомним, ранее врачу политика Ярослав Ашихмин заявил, что Навальный должен наблюдаться в реанимации, так как "может умереть в любой момент". По словам специалиста, у политзаключенного сейчас проблемы с почками и сердцем, что может привести к фатальным последствиям.

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Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в случае смерти Навального для России "будут последствия".

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Россия тюрьма оппозиционер Алексей Навальный
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