Навального пытались повторно отравить перед Берлином – Times

Оппозиционеру стало резко плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву

Агенты российской госбезопасности пытались повторно отравить оппозиционера Алексея Навального перед его отлетом в Берлин.

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Об этом пишет Times со ссылкой на анонимные источники в разведке.

"Источники в западной разведке сообщили нам, что после неудачной попытки убить его с первой попытки вероятные агенты госбезопасности попытались убить самого яростного критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине", – пишет издание.

В материале подробно описывается версия отравления Навального. Утверждается, что боевое отравляющее вещество из группы "Новичок" было на нижнем белье или одежде политика, например на его ремне. Яд попал на вещи после проникновения в гостиничный номер Навального в Томске российских агентов спецслужб.

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Ранее в Германии сообщили, что боевой яд группы "Новичок" был обнаружен, помимо бутылки с водой, о которой было известно ранее, на других предметах в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

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Напомним, что Навальному стало резко плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, где врачи заявили, что у него нарушение обмена веществ. Через несколько дней политика вывезли в Германию, и немецкие медики диагностировали у него отравление боевым ядом "Новичок". В Организации по запрету химического оружия это подтвердили.

Федеральная служба России заявила, что не станет возбуждать уголовное дело о разработке и производстве химического оружия после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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