Українська
$ 28,08
33,99
  1. Мировые новости
  2. Россия

Навального пытались повторно отравить перед Берлином – Times

13 декабря, 08:55

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Оппозиционеру стало резко плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву

Агенты российской госбезопасности пытались повторно отравить оппозиционера Алексея Навального перед его отлетом в Берлин.

Реклама

Об этом пишет Times со ссылкой на анонимные источники в разведке.

"Источники в западной разведке сообщили нам, что после неудачной попытки убить его с первой попытки вероятные агенты госбезопасности попытались убить самого яростного критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине", – пишет издание.

В материале подробно описывается версия отравления Навального. Утверждается, что боевое отравляющее вещество из группы "Новичок" было на нижнем белье или одежде политика, например на его ремне. Яд попал на вещи после проникновения в гостиничный номер Навального в Томске российских агентов спецслужб.

В тренде
США начинают массовую вакцинацию от COVID-19

Ранее в Германии сообщили, что боевой яд группы "Новичок" был обнаружен, помимо бутылки с водой, о которой было известно ранее, на других предметах в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Реклама

Напомним, что Навальному стало резко плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, где врачи заявили, что у него нарушение обмена веществ. Через несколько дней политика вывезли в Германию, и немецкие медики диагностировали у него отравление боевым ядом "Новичок". В Организации по запрету химического оружия это подтвердили.

Федеральная служба России заявила, что не станет возбуждать уголовное дело о разработке и производстве химического оружия после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия оппозиционер Владимир Путин Алексей Навальный
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

После скандала в Совбезе Россия выдвинула требования Киеву
После скандала в Совбезе Россия выдвинула требования КиевуРоссия
СМИ узнали имя украинца, застреленного пограничниками РФ
СМИ узнали имя украинца, застреленного пограничниками РФУкраина
Умер актер Валентин Гафт
Умер актер Валентин ГафтРоссия
В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное море
В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное мореУкраина
В России заявили о перестрелке на границе с Украиной: одного человека убили
В России заявили о перестрелке на границе с Украиной: одного человека убилиРоссия
Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина
Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина "не выполняет" Минские договоренностиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять