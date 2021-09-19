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Навальному не дали проголосовать за кандидатов в Госдуму

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
19 сентября, 20:33
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В российских тюрьмах выборы не проводятся
Навальный не смог выполнить свой гражданский долг/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"
Навальный не смог выполнить свой гражданский долг/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"

Российский оппозиционер Алексей Навальный не смог проголосовать на выборах в Госдуму России. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Бояринев.

Об этом сообщает агентство Интерфакс.

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"Осужденные, у которых приговор уже вступил в законную силу, согласно российскому законодательству, они у нас не голосуют. У нас голосуют только лица, которые содержатся в следственных изоляторах, у которых приговор не вступил в законную силу. У Навального, насколько я знаю, приговор вступил в законную силу, он отбывает наказание", – сказал Бояринев на брифинге в информационном центре ЦИК РФ.

При этом Бояринев не смог ответить, смогли ли проголосовать:

  • бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в СИЗО "Лефортово" за организацию покушений на троих бизнесменов в 2004-2005 годах;
  • советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене и находящийся сейчас под арестом.

Выборы в Госдуму

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В Камчатском крае России и Чукотском автономном округе в 8:00 17 сентября по местному времени открылись первые избирательные участки, где начались выборы в Госудуму.

В Ростовской области некоторым избирателям, приехавшим голосовать из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", выдали российские паспорта прямо перед участком.

Все участники проходящих сейчас выборов в парламент России, организованных на территории Украины – в оккупированном Крыму и на временно неподконтрольных Украине территориях на востоке страны – будут подвергнуты санкциям. Соответствующие списки, в которых будут и иностранцы, уже составляются.

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