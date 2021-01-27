Навальному – не звонить: скандальный "дворец Путина" выставили на продажу

Не успел президент РФ Владимир Путин откреститься от огромного особняка на Черном море в Геленджике, как скандальное здание выставили на продажу.

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Объявление о продаже "дворца Путина" появилось на российском сервисе поиска недвижимости ЦИАН.

За 4-этажный кирпичный дом 2015 года постройки общей площадью 17 691 кв. м с участком на 678 соток просят 1 млрд рублей, или 56 524 рубля за кв. м. При этом в объявлении сказано, что на территории усадьбы расположена часовня, потому что владельцу такого дома нужно почаще замаливать грехи.

В описании здания указана "шикарная комната для грязи", после которой через мясной цех можно выйти к аквадискотеке, помыться, а затем посетить театр и кальянную, пить свое вино, а утром пойти на хоккей.

"Шикарная резиденция расположена на мысе Идокопас, который находится на берегу Черного моря в поселке Прасковеевка. Сам поселок можно найти на карте неподалеку от курортного города Геленджика. Дворец строго охраняется, но любой местный житель сразу сможет подсказать любопытному туристу, как лучше подобраться к комплексу, чтобы более тщательно его рассмотреть", – говорится в объявлении.

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При этом уточняется, дом – не для всех. Поэтому оппозиционер Алексей Навальный может не звонить.

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Здание выставлено на продажу от имени частного маклера Максима Григоряна с 9-летним стажем работы, в комментариях о котором говорится, что он – отличный риелтор и помог клиенту приобрести недвижимость рядом с Геленджиком в 100 раз ниже рыночной.

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"Правда, ее все равно никому не перепродать", – сетует клиент.

"Продавать дворец Путина всего за 1 миллиард? Это обман какой-то..." – сомневается другой потенциальный покупатель.

Напомним, в игре Minecraft в мельчайших подробностях воспроизвели "дворец Путина" из резонансного расследования российского оппозиционера Алексея Навального – тут есть даже пресловутый "склад грязи".

Также сообщалось, что рассекреченная резиденция президента России появилась на картах Google Maps и приложения iMaps в iPhone.

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