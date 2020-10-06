Навальный дал большое интервью Дудю. 10 главных тезисов

Российский оппозиционер Алексей Навальный впервые дал большое интервью после своего отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".

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Двухчасовая беседа с политиком и его супругой Юлией российским журналистом Юрием Дудем была опубликована 5 октября на его YouTube-канале.

На снятых кадрах изрядно похудевший Навальный преимущественно сидя отвечает на различные вопросы интервьюера – они связаны с его отравлением, лечением и, естественно, оппозиционной деятельностью в России.

Сайт "Сегодня" решил выбрать самое главное из интервью Алексея Навального.

О своем отравлении

"Наиболее близкое описание — это дементоры в "Гарри Поттере". Роулинг пишет, что, дементор тебя целует, тебе не больно, а жизнь — уходит. Вот абсолютно не больно, но главное поглощающее тебя ощущение — типа, я сейчас умру ... Я лег под ноги [бортпроводнику в самолете Томск-Москва] с твердым намерением умирать".

О своем спасении

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"Они [пилоты самолета и медики в Омске, где Навального госпитализировали изначально] все очень четко сделали по инструкции, но в России как устроено: когда все работают по инструкции четко — это скорее цепь счастливых случайностей".

Как яд попал в организм

"Мы понимаем, что я из номера выходил, схватившись за бутылку с водой, будучи уже пораженным. И, значит, заражение произошло в гостинице".

Почему покушение не удалось

"Россия деградирует во всех смыслах. Кстати говоря, к вопросу о том, дотравили или не дотравили. Не может система деградировать везде и классно развиваться в области убийств"

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О своем лечении в России

"Поэтому меня так долго держали в Омске — они ждали, пока все разложится в организме и не будет никаких следов этого "Новичка ... Было довольно очевидно, что сначала они просто ждали, что я помру. А потом они ждали, что либо я помру, либо превращусь в этого овоща, либо как минимум выйдут следы. Идея была в том, чтобы меня не выпускать как можно дольше".

О лечении в Германии

"Стоил 75 тысяч евро [медицинский борт из Омска в Германию] – его оплатил предприниматель Борис Зимин, за что я ему очень благодарен. Финального счета они [врачи Charite] пока не выставила, но я думаю, что это будет около 60-70 тысяч евро".

О причастности Путина к отравлению

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"Это сделали сотрудники либо ФСБ, либо СВР по указанию, конечно, безусловно, Путина ... Приказ им о применении "коктейля № 9" в отношении гражданина России не может отдать кто-то, кроме Путина, безусловно".

О борьбе с властью

"Последние два года вся наша система находится под беспрецедентным давлением. Ты знаешь, какие-то были рейды, у нас нет людей, у которых не заморожены банковские аккаунты, всех допрашивают, ну то есть давление нарастает".

"В каком-то смысле мы стали жертвой своего собственного успеха".

О своих ошибках

"В 2012 году было совершено много ошибок [когда Навальный организовал "Марш миллионов" и стал лидером протестов на Болотной площади в Москве] ... Нужно было не расходиться после первого митинга".

О планах

"Восстановление, а потом я вернусь ... То, что я буду лечиться год – точно нет, но два месяца это вполне может быть".

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Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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