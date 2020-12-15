Навальный о своем отравлении: "Путин управляет этой ситуацией"

Санкция на отравление российского оппозиционера Алексея Навального в августе этого года поступила лично от президента России Владимира Путина.
Об этом Навальный заявил лично в радиоэфире "Эхо Москвы" 15 декабря.
Политик отметил, что операция с покушением на него длилась почти четыре года, а задействованы в ней были "десятки людей, в том числе несколько генералов ФСБ".
"Это формальная операция, которую ФСБ осуществляло именно как государственную задачу. Запланированная, четкая операция", – утверждает Навальный.
Он назвал случившееся "настоящим террористическим актом", поэтому директор ФСБ Александр Бортников не мог отдать соответствующий приказ без решения Путина.
"У меня нет ни малейших сомнений, что Путин управляет этой ситуацией", – резюмировал Навальный.
Напомним, что 20 августа при перелете из Томска в Москву ему стало резко плохо, и самолет совершил экстренную посадку в Омске, где Алексея Навального госпитализировали. Изначально российские врачи утверждали, что у оппозиционера болезнь обмена веществ. Но в Германии у него диагностировали отравление боевым ядом "Новичок", в ОЗХО это подтвердили.
А недавно журналисты раскрыли имена сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, которые стоят за покушением.
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