Навальный о своем отравлении: "Путин управляет этой ситуацией"

Главный оппозиционер России уверен, что президент персонально дал разрешение на покушение

Санкция на отравление российского оппозиционера Алексея Навального в августе этого года поступила лично от президента России Владимира Путина.

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Об этом Навальный заявил лично в радиоэфире "Эхо Москвы" 15 декабря.

Политик отметил, что операция с покушением на него длилась почти четыре года, а задействованы в ней были "десятки людей, в том числе несколько генералов ФСБ".

"Это формальная операция, которую ФСБ осуществляло именно как государственную задачу. Запланированная, четкая операция", – утверждает Навальный.

Он назвал случившееся "настоящим террористическим актом", поэтому директор ФСБ Александр Бортников не мог отдать соответствующий приказ без решения Путина.

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"У меня нет ни малейших сомнений, что Путин управляет этой ситуацией", – резюмировал Навальный.

Напомним, что 20 августа при перелете из Томска в Москву ему стало резко плохо, и самолет совершил экстренную посадку в Омске, где Алексея Навального госпитализировали. Изначально российские врачи утверждали, что у оппозиционера болезнь обмена веществ. Но в Германии у него диагностировали отравление боевым ядом "Новичок", в ОЗХО это подтвердили.

А недавно журналисты раскрыли имена сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, которые стоят за покушением.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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