Навальный подает в суд на Пескова из-за "агента ЦРУ"

Оппозиционер требует от Кремля доказательств его сотрудничества с западными спецслужбами

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который продолжает восстанавливаться после отравления ядом "Новичок", готовится к суду с пресс-секретарем президента России.

Реклама

Об этом он заявил 1 октября в блоге на сайте своего "Фонда борьбы с коррупцией".

Поводом для судебного процесса с Дмитрием Песковым стало его сегодняшнее заявление о том, что Навальный сотрудничает с западными спецслужбами и ЦРУ в частности.

Читайте также: "С ним работает ЦРУ": у Путина ответили на обвинения Навального

В тренде Одним абзацем. Четвертый день войны за Нагорный Карабах

"Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю", – заявил Навальный, назвав заявление Пескова "чушью".

Реклама

Напомним, что Алексей Навальный назвал ответственного за покушение – по его словам, за случившимся стоит президент России Владимир Путин.

Как уже сообщалось, Навального госпитализировали 20 августа после резкого ухудшения самочувствия во время перелета из Томска в Москву. Российские медики утверждали, что у него нарушение обмена веществ, но немецкие врачи поставили ему другой диагноз – отравление ядом "Новичок".

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама