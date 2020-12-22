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Навальный позвонил своим отравителям из ФСБ: у Путина отреагировали

22 декабря, 15:30

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

"Правая рука" президента России заявил о мании преследования у оппозиционера

В Кремле продолжают отрицать причастность российских спецслужб к отравлению оппозиционера Алексея Навального и утверждают, что у того развилась мания.

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Об этом, как сообщает "Интерфакс", заявил 22 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенное проявление мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом", – сказал Песков.

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По словам пресс-секретаря Путина, к недавнему видео о телефонном звонке Навального сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, который участвовал в операции по его отравлению, надо относиться как к "проявлению по Фрейду зацикленности на собственной гульфиковой зоне".

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Отметим, что "гульфик" был упомянут Кудрявцевым на видео – это передняя часть нижнего белья, на которую, как признался ФСБшник, отравители нанесли нервно-паралитическое вещество "Новичок". А то, что потом сотрудникам спецслужб пришлось еще и удалять следы яда, вызвало истерическую реакцию в соцсетях.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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отравление Алексей Навальный Дмитрий Песков новичок
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