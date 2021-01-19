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Навальный прислал весточку из Кремлевского централа: Не хочет слушать ложь Путина

19 января, 19:34

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Коррупция, ложь и беззаконие делают хуже, беднее и короче жизнь каждого человека, говорит оппозиционер

Арестованный на 30 дней российский оппозиционер Алексей Навальный прислал сообщение из спецблока СИЗО "Матросская тишина" – т.наз. Кремлевского централа.

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Оно было опубликовано на его страничке в Instagram.

По словам оппозиционера, в небольшой камере имеются окно и железная кровать.

"Правда, эта кровать без сервопривода, меняющего положение спины и ног. Зато здесь в тело не втыкают иглы с трубками и не подключают ко мне провода (по крайней мере пока). И ещё говорят на родном языке. Большой плюс", – иронизирует оппозиционер.

Навальный пишет, что не жалеет о возвращении в Россию: "Иначе я поступить не мог, и в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма. Полностью рациональный̆ выбор".

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Он заявил, что отказывается мириться с беззаконием, творимым властями России: "Я отказываюсь молчать, слушая бессовестную ложь Путина и его друзей, погрязших в коррупции".

Алексей считает, что коррупция, ложь и беззаконие делают хуже, беднее и короче жизнь каждого человека, поэтому нельзя покорно это терпеть.

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"Негодяи, засевшие в Кремле уже больше 20 лет, каждый день рисуют диаграммку – делят нас всех на три столбика:

  • оболваненные
  • все понимающие, но молчащие и смирившиеся
  • те, кто отказывается молчать и борется как может.

Третий столбик пугает негодяев. Когда он станет достаточно большим, их власть рухнет".

Навальный добавил, что изо всех сил старается удержаться именно в третьем столбике, несмотря на угрозы, попытку убийства и тюрьму.

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Напомним, сегодня Навальный показал дворец Путина, являющийся отдельным "государством" внутри России.

Также сообщалось, что в "Матросской тишине" оппозиционера поместили в трехместную камеру карантинного отделения, где он находится один. Камера оборудована холодильником, электрическим чайником и телевизором.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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СИЗО оппозиционер Владимир Путин Алексей Навальный Матросская тишина

Источник: Сегодня

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