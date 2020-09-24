Навальный признался, что запутался в заявлениях Кремля о своем отравлении

Навальный шутит, что в Кремле для фейков создали специальный отдел

Российский оппозиционер Алексей Навальный отреагировал на сообщения в СМИ о том, что его отравление могли подстроить в его ближайшем окружении. Он перечислил версии, которые звучали в медиа раньше и подытожил, что этим, вероятно, занимается специальный отдел в Кремле.

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"Немножко запутался. Отравления не было. Это приступ диабета. В России никогда не разрабатывали "Новичок"(сегодня МИД). Отравление было, но это сделали немцы. Отправление было, но я отправил сам себя. Мне кажется, в Кремле департамент целый открыли для придумывания новых версий", – пишет Навальный в Twitter

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