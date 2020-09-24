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Навальный признался, что запутался в заявлениях Кремля о своем отравлении

24 сентября, 23:48

Игорь Рец Игорь Рец

Навальный шутит, что в Кремле для фейков создали специальный отдел

Российский оппозиционер Алексей Навальный отреагировал на сообщения в СМИ о том, что его отравление могли подстроить в его ближайшем окружении. Он перечислил версии, которые звучали в медиа раньше и подытожил, что этим, вероятно, занимается специальный отдел в Кремле.

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"Немножко запутался. Отравления не было. Это приступ диабета. В России никогда не разрабатывали "Новичок"(сегодня МИД). Отравление было, но это сделали немцы. Отправление было, но я отправил сам себя. Мне кажется, в Кремле департамент целый открыли для придумывания новых версий", – пишет Навальный в Twitter

Ранее сообщалось, что в России судебные приставы наложили арест на квартиру оппозиционера Алексея Навального, который проходит реабилитацию в Германии. Кроме ареста квартиры в Москве, были арестованы и банковские счета политика.

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Напомним, ранее Алексей Навальный заявил, что российские власти не планируют начинать расследование его отравления, и требует от следователей вернуть ему изъятые личные вещи.

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Мы также писали, что правоохранительные органы Германии не могут пока начать расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального, который находился на лечении в берлинской клинике "Шарите".

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