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Навальному выписали огромный штраф за "клевету" на ветерана

20 февраля, 18:37

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Судья не стала приговаривать оппозиционера к тюремному сроку

Российский суд признал оппозиционера Алексея Навального виновным по делу о "клевете" в адрес 94-летнего ветерана Игната Артеменко.

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Об этом сообщает Медуза.

Соответствующее решение 20 февраля принял Бабушкинский суд Москвы, приговорив Навального к штрафу в размере 850 тысяч рублей (около 320 тысяч гривен). Сам он свою вину не признал и назвал свое преследование политизированным.

Перед этим Навальный выступил с последним словом, заявив, что данный процесс оскорбляет всех ветеранов, поскольку один день суда обошелся государству в 50 тысяч рублей, а сам Артеменко за последние 4 года получил лишь 11 тысяч рублей госпомощи.

"Надеюсь, вы будете гореть в аду, но перед этим ответите в суде. Рано или поздно правда возьмет свое, каждый получит по заслугам", – сказал оппозиционер.

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Отметим, что прокуратура просила для Навального наказание в виде 3,5 лет лишения свободы и 950 тысяч рублей штрафа.

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Что произошло?

2 июня 2020 года в Telegram-канале и в Twitter Навальный опубликовал пропагандистский видеоролик, на котором Игнат Артеменко, а также дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова высказались в поддержку поправок к Конституции РФ.

"Пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели", – написал он.

После этого внук ветерана подал иск о клевете в отношении политика – якобы ему был причинен моральный вред.

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Первое заседание суда состоялось 5 февраля и длилось 8 часов. На нем Навальный не признал своей вины и обвинил родственников ветерана в издевательствах над ним. А Игнат Артеменко потребовал от него извинений, но из-за плохого самочувствия ему вызвали скорую помощь и заседание пришлось прервать.

Видео: Сегодня

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Россия суд ветеран клевета оппозиционер Алексей Навальный
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