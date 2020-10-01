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Навальный прямо обвинил Путина в своем отравлении

1 октября, 08:34

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Оппозиционер намерен вернуться в Россию

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный считает, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.

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Об это он заявил в интервью Der Spiegel.

По словам Навального, у него "нет других версий произошедшего".

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Оппозиционер также заявил, что после прохождения курса лечения в Германии он намерен вернутся в Россию.

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По словам Алексея Навального, "моя работа сейчас – оставаться парнем, который не боится, и я не боюсь!".

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Напомним, Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который следовал из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Когда политика забирала скорая помощь, он был уже без сознания.

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Позже стало известно, что Навальный впал в кому. Его перевезли на лечение в Германию. Немецкие врачи заявили, что российский оппозиционер был отравлен "Новичком".

Россия отказывается начать расследование.

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7 сентября врачи сообщили, что оппозиционера вывели из медикаментозной комы. Его состояние улучшилось.

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