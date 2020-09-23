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Навальный рассказал о планах после выписки из больницы

23 сентября, 13:55

Денис Беспалов Денис Беспалов

Оппозиционеру предстоит пройти курс реабилитации

Российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал решение врачей немецкой клинике Charite о своей выписке.

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"После 32 дней в госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения, а нормализации жизни. Ходить, проводить время с семьей", – написал он в Instagram.

Также политик рассказал о своих дальнейших планах.

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"Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге. Всякие смешные штуки обнаружились. Например, я не могу кидать мяч левой рукой. Даже поймать могу, а кинуть – нет. Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки", - отметил он.

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Ранее Алексей Навальный иронично прокомментировал мнение президента РФ Владимира Путина о том, что яд он мог выпить сам.

Напомним, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Навального. Политика госпитализировали, он впал в кому. Позже Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы "Новичок".

7 сентября сообщили, что оппозиционера вывели из медикаментозной комы. Его состояние улучшилось.

Позже соратники Навального показали бутылки, на которых нашли следы "Новичка".

Видео из instagram Алексея Навального.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия отравление Алексей Навальный
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