Навальный разыграл своего отравителя: тот признался в покушении

Военный химик ФСБ Константин Кудрявцев стал жертвой пранка и раскрыл все карты спецслужб

Российский оппозиционер Алексей Навальный позвонил одному из своих отравителей Константину Кудрявцеву, и тот раскрыл ему подробности покушения.

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Об этом политик рассказал в видео на своем канале в YouTube.

Согласно недавно опубликованному журналистскому расследованию Belingcat, Кудрявцев является военным химиком Института криминалистики ФСБ, известным под позывным "Соколов".

Навальный утверждает, что звонил ему с поддельного номера, представившись помощником бывшего директора ФСБ Николая Патрушева, который сейчас занимает должность секретаря Совета Безопасности РФ.

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Оппозиционер 45 минут расспрашивал собеседника о причинах неудачи отравления нервно-паралитическим ядом "Новичок" в августе.

Кудрявцев объяснил это тем, что самолет, на котором он летел из Томска в Москву, когда ему стало плохо, слишком быстро приземлился в Омске.

"Если бы чуть дольше летел, то могло бы все пойти и по-другому", – говорит фсбшник.

Кроме того, он раскрыл и некоторые подробности отравления. В частности, что яд был нанесен на брюки и трусы политика.

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Напомним, что на прошедшей пресс-конференции президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос об отравлении Навального. Однако тот назвал причастность спецслужб к случившемуся фейком, потому что "если бы хотели – довели бы это до конца".

Видео: Сегодня

Сам Навальный остается пока в Германии, где продолжает оправляться от последствий отравления. В Россию он обещается вернуться, как только получит соответствующее разрешение от немецких медиков.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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