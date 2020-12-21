Навальный разыграл своего отравителя: тот признался в покушении

Российский оппозиционер Алексей Навальный позвонил одному из своих отравителей Константину Кудрявцеву, и тот раскрыл ему подробности покушения.
Об этом политик рассказал в видео на своем канале в YouTube.
Согласно недавно опубликованному журналистскому расследованию Belingcat, Кудрявцев является военным химиком Института криминалистики ФСБ, известным под позывным "Соколов".
Навальный утверждает, что звонил ему с поддельного номера, представившись помощником бывшего директора ФСБ Николая Патрушева, который сейчас занимает должность секретаря Совета Безопасности РФ.
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Оппозиционер 45 минут расспрашивал собеседника о причинах неудачи отравления нервно-паралитическим ядом "Новичок" в августе.
Кудрявцев объяснил это тем, что самолет, на котором он летел из Томска в Москву, когда ему стало плохо, слишком быстро приземлился в Омске.
"Если бы чуть дольше летел, то могло бы все пойти и по-другому", – говорит фсбшник.
Кроме того, он раскрыл и некоторые подробности отравления. В частности, что яд был нанесен на брюки и трусы политика.
Напомним, что на прошедшей пресс-конференции президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос об отравлении Навального. Однако тот назвал причастность спецслужб к случившемуся фейком, потому что "если бы хотели – довели бы это до конца".
Сам Навальный остается пока в Германии, где продолжает оправляться от последствий отравления. В Россию он обещается вернуться, как только получит соответствующее разрешение от немецких медиков.
Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального
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