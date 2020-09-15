Навальный сделал первое заявление после отравления

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который на днях вышел из комы, уже успел пообщаться с немецкой прокуратурой.

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Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Отмечается, что Навальный сообщил представителю немецкой прокуратуры о намерении вернуться в Россию.

"Он полностью осознает свое состояние, что с ним произошло и где он сейчас. Он не планирует оставаться в ссылке в Германии. Он хочет вернуться домой в Россию, чтобы продолжить свою миссию", – пересказал слова оппозиционера источник в службах безопасности Германии.

По данным американского издания, Навальный отказался от сотрудничества с российской стороной, предложившей Германии совместно расследовать его дело.

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Как сообщали новости "Сегодня", после выхода из комы Навальный стал более подвижным. Врачи клиники "Шарите" говорят, что состояние больного улучшилось, он смог полностью отойти от искусственной вентиляции легких и даже уже время от времени встает с больничной койки. А тем временем результаты анализа, проведенного Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии, показали, что Навальный должен был умереть еще в самолете, поскольку его отравили более опасным видом "Новичка".

Отметим, что из-за истории с российским оппозиционером противостояние России и Запада обостряется. В ответ на отравление Навального химическим веществом из группы "Новичок" в ЕС и США обсуждают новые персональные санкции против путинского режима. Но главной мерой наказания, по мнению многих и в Вашингтоне, и в Брюсселе, должна стать "заморозка" строительства "Северного потока – 2". Читайте об этом подробней в нашем материале: "Отравление Навального: решатся ли ЕС и США на серьезные санкции против России".

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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