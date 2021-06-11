Навальный, Сирия и Донбасс. В Украине показали новую форму сборной "Путинской России"

На фоне истерической реакции, которую вызвал в Кремле и в пропагандистских СМИ, новый дизайн формы украинской сборной по футболу, российским футболистам тоже предложили обновить форму перед Евро-2020.
"Новый дизайн" футболок для РФ опубликовал в своем Facebook украинский предприниматель и общественный деятель Геннадий Курочка.
"Набросал несколько идей, как должна выглядеть футбольная форма сборной России на Евро-2021", – пишет Курочка.
Он предложил добавить на футболки спортсменов надпись Russia by Putin ("Путинская Россия"):
Воротники футболистов Курочка предлагает украсить надписями с "достижениями" режима Путина:
Напомним, что новый дизайн формы украинской сборной на Евро-2020 с надписями "Слава Украине", "Героям слава" и контуром Украины с оккупированным Крымом представили еще 6 июня, однако российское руководство не прекращает ее обсуждать и сегодня.
Не обошел вниманием эту тему и президент РФ Владимир Путин, повторив темники Кремля о том, что псевдореферендум о "независимости" Крыма, после которого Россия его оккупировала, была проявлением демократии.
После того, как Российский футбольный союз обратился в УЕФА с требованием запретить форму, футбольный союз приказал убрать надпись "Героям слава". Сейчас Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с УЕФА, чтобы ее оставить.
О чем еще говорят в Украине и мире 10 июня, смотрите в видеосюжете: