Возвращение и арест Навального: все события дня кратко

Российский оппозиционер Алексей Навальный с августа 2020 года находился на лечении в Германии после отравление боевым ядом "Новичок". Несмотря на то что в конце прошлого года российские силовики заявили, что намерены задержать политика, объявили его в розыск и даже выдвинули новые обвинения, 13 января он все же заявил о своем возвращении в Москву – рейсом из Берлина 17 января.

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Что происходило 17 января:

Прилет Навального ожидался в московском аэропорту "Внуково" – туда с пятницы начали стягивать автозаки и спецтехнику, а руководство аэропорта объявило, что журналистов в здание не допустят.

Несмотря на предупреждение, желающие встретить Навального стали покупать билеты на рейсы, чтобы зайти в аэропорт как пассажиры. Также журналисты скупили большую часть (если не все) билеты на рейс Берлин – Москва, которым летел Навальный.

Навального подвезли в аэропорт в Берлине спецтранспортом, он не проходил регистрацию – его зарегистрировали на рейс в отдельном порядке. Перед отлетом политик заявил, что ничего плохого в России с ним случиться не может и ничего такого он не ожидает. На борту Навальный с женой записали видео в стиле фильма "Брат-2".

Пока самолет был в воздухе, во "Внукове" начали задерживать как соратников оппозиционера, так и других посетителей аэропорта. Также был задержан брат политика Олег Навальный. Всего СМИ насчитали около 55 задержанных в аэропорту.

За несколько минут до прогнозируемого прилета самолет с Навальным перенаправили из аэропорта "Внуково" в "Шереметьево". Якобы по техническим причинам не могли принимать рейсы. При этом силовики заблокировали выезды из "Внукова" и перекрыли подъезды к "Шереметьеву".

В "Шереметьеве" Навальному дали выйти из самолета и сделать короткое заявление в зале прилетов, а вот после прохождения паспортного контроля его тут же задержали. Причиной назвали нарушение условий досрочного освобождения (до 30 декабря 2020 года оппозиционер отбывал условный срок по делу "Ив Роше"). ФСИН заявила, что Навальный будет находиться под стражей до суда.

Арест Навального осудили в Евросоюзе, оппозиционера поддержала лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская, международная правозащитная организация Amnasty International назвала его "узником совести". А вот Кремль заявил, что ничего не заметил.

"Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе", – сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Всего задержанных из-за прилета Навального – около 65 человек: 55 во "Внукове", трое в "Шереметьеве" и семеро в Санкт-Петербурге. Часть из них уже отпустили.

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