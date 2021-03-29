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Навальный второй раз за полгода подал в суд на Пескова

29 марта, 18:46

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Российский политик требует признать ложью слова спикера Кремля

Осужденный российский оппозиционер Алексей Навальный подал в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого он уже требовал признать виновным в очернении его репутации в прошлом году.

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Об этом сообщает Интерфакс.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации будет рассматривать Пресненский суд Москвы.

Сам Песков утверждает, что ему ничего не известно об иске Навального.

Напомним, что прошлогодний иск Навального суд рассматривать отказался, объяснив это "процессуальными недостатками при подаче иска".

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Российский оппозиционер требовал признать несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию слова Пескова о том, что с Навальным, который на то время проходил лечение в Германии, "работают специалисты ЦРУ", которые "вкладывают ему в уста все, что он озвучивает".

Навальный потребовал опубликовать опровержение этих слов на официальном сайте Кремля.

Как сообщает Znak.com, глава юротдела "Фонда борьбы с коррупцией" Вячеслав Гимади подтвердил подачу иска. В нем содержатся те же требования, что и в предыдущем

Напомним, что сейчас Алексей Навальный отбывает тюремное наказание в колонии по делу "Ив Роше". Через своих адвокатов он сообщил о начавшихся проблемах со здоровьем – у него болит спина и отнимается нога.

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Россия Алексей Навальный Дмитрий Песков
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