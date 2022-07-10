Не царь. В России придумали новый титул для Путина

В Госдуме хотят избавится от слова "президент"

Путина в России больше не хотят называть президентом. / Фото: Коллаж: Сегодня

В России предложили поменять слово "президент" на "правитель". Официальным объяснение прозвучало иностранное происхождение слова, пока оно "окончательно не прижилось".

Об этом сообщают росСМИ.

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С такой инициативой выступила фракция ЛДПР в Госдуме России.

"В качестве аргумента указано: президент – иностранное слово, поэтому его нужно заменить, пока оно не укоренилось окончательно", – говорится в сообщении.

Ждет ли Путина крах

Политолог Валерий Соловей считает, что в РФ рассматривают четыре кандидатуры, которые смогут заменить Владимира Путина на посту президента. Среди таких кандидатур – Патрушев, Собянин, Мишустин и Кириенко.

Журналист-расследователь Belingcat Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону заявил, что в близком окружении президента России Владимира Путина желают его смерти. Они "активно и пассивно" обдумывают, как свергнуть его с поста главы государства. По его словам, он слышал запись разговора двух российских олигархов, которые обсуждали смерть российского президента от предполагаемой болезни и хотели бы, чтобы это случилось.​​​​​

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что в голове российского президента Владимира Путина прочно устоялась советская идеология, замешанная на миллионах жертв, к которым глава Кремля имеет непосредственное отношение, – комитет государственной безопасности.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский перечислил список хронических заболеваний Путина.

Также сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о головных болях у Путина.