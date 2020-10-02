Не для слабонервных. Видео самосожжения журналистки Славиной в России (18+)

Российская журналистка Ирина Славина сознательно покончила с собой, совершив сегодня самосожжение рядом с госучреждением в Нижнем Новгороде.
Это видно на видеозаписи случившегося, которую 2 октября опубликовали в Telegram-канале Baza.
На снятых кадрах видно женщину, которая, очевидно, приковав себя к лавке, облив себя бензином, подожгла свою одежду. Прохожий тщетно пытался потушить огонь, но женщина его отталкивала.
Осторожно! Видео не предназначено для людей со слабой психикой!
Также журналисты выяснили, что последний год Славину, главреда онлайн-издания "KozaPress", регулярно вызывали в суди из-за ее политической позиции – женщина поддерживала противников президента Владимира Путина и участвовала в оппозиционных акциях.
В связи с этим в прошлом году ее оштрафовали на 20 и 70 тысяч рублей. А в этом году ей грозил колоссальный штраф в размере 500 тысяч рублей. Накануне самоубийства к ней в дом вломились следователи и изъяли рабочий и домашний компьютеры, а также телефоны и ноутбук дочери.
Предположительно ее подозревали в связях с "нежелательной организацией". На следующий день она подожгла себя, обвинив в своей предсмертной записке Российскую Федерацию.
Напомним, что в августе другой российский оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован и впал в кому. Немецкие врачи диагностировали у него отравление нервно-паралитическим агентом "Новичок". Сейчас он идет на поправку в берлинской клинике.
А ранее в этом году в возрасте 77 лет в России умер другой противник режима Владимира Путина – политик и писатель Эдуард Лимонов.
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