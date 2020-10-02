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Не для слабонервных. Видео самосожжения журналистки Славиной в России (18+)

2 октября, 18:28

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Прохожий тщетно пытался потушить горящую женщину

Российская журналистка Ирина Славина сознательно покончила с собой, совершив сегодня самосожжение рядом с госучреждением в Нижнем Новгороде.

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Это видно на видеозаписи случившегося, которую 2 октября опубликовали в Telegram-канале Baza.

На снятых кадрах видно женщину, которая, очевидно, приковав себя к лавке, облив себя бензином, подожгла свою одежду. Прохожий тщетно пытался потушить огонь, но женщина его отталкивала.

Осторожно! Видео не предназначено для людей со слабой психикой!

Видео: Telegram-канал Baza

Также журналисты выяснили, что последний год Славину, главреда онлайн-издания "KozaPress", регулярно вызывали в суди из-за ее политической позиции – женщина поддерживала противников президента Владимира Путина и участвовала в оппозиционных акциях.

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В связи с этим в прошлом году ее оштрафовали на 20 и 70 тысяч рублей. А в этом году ей грозил колоссальный штраф в размере 500 тысяч рублей. Накануне самоубийства к ней в дом вломились следователи и изъяли рабочий и домашний компьютеры, а также телефоны и ноутбук дочери.

Предположительно ее подозревали в связях с "нежелательной организацией". На следующий день она подожгла себя, обвинив в своей предсмертной записке Российскую Федерацию.

Напомним, что в августе другой российский оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован и впал в кому. Немецкие врачи диагностировали у него отравление нервно-паралитическим агентом "Новичок". Сейчас он идет на поправку в берлинской клинике.

А ранее в этом году в возрасте 77 лет в России умер другой противник режима Владимира Путина – политик и писатель Эдуард Лимонов.

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Россия самоубийство журналистка оппозиционер Нижний Новгород самоподжог
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