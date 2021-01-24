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"Не х** стоять на пути": росгвардеец поддержал "коллегу", который ботинком пнул женщину

24 января, 12:48

Виктория Барановская Виктория Барановская

В Сети предполагают, что он сам мог ударить Маргариту Юдину

В Сети появилось видео с российским силовиком, который прокомментировал избиение пожилой женщины во время акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального.

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Об этом сообщает "NEXTA Live".

"Не х** стоять у нас на пути!" - прокомментировал ситуацию с избитой женщиной 20-летний росгвардеец Валерий Зубовский.

Пользователи Сети предполагают, что именно он мог быть тем силовиком, который ударил 54-летнюю петербурженку Маргариту Юдину. Она находится в больнице в бессознательном состоянии. Отметим, что на данном этапе нет никаких официальных доказательств вины Зубовского.

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"Не х** стоять на пути": росгвардеец поддержал "коллегу", который ботинком пнул женщину

Позже в Сети появилось видео, на котором полицейские якобы извинились перед избитой Юдиной.

На аудиозаписи мужской голос, якобы полковник Сергей Музыка, извиняется за инцидент. Ему в ответ женский голос, якобы Юдиной, отвечает, что не имеет претензий.

Отметим, что на данном этапе нет никаких подтверждений подлинности происходящего в записи.

Ранее стало известно, что российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан страны выходить на протесты против действующей власти.

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Напомним, в России на акциях протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального задержали 1338 человек.

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протесты избиение силовики Алексей Навальный
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