Не партнеры, а оппоненты. У Путина высказались об отношениях США и России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
В Кремле не считают США своим партнером. Страна, скорее, является оппонентом.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Вряд ли (США. – Ред.) можно назвать сейчас партнерами. Скорее, это наши оппоненты. Пока никаких партнерских программ и отношений нет, к нашему сожалению", – сказал Песков.
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Также он назвал "ошибочными" знания Белого дома о современной России.
"Россия не вмешивается и не имеет никаких намерений вмешиваться в электоральные процессы в других странах, в частности в США", – добавил Песков.
"Не преувеличивать дух Женевы"
Пресс-секретарь президента призвал не преувеличивать значение встречи российского и американского лидеров. По мнению представителя Кремля, нельзя сказать, что после состоявшегося 16 июня в Женеве саммита Москва и Вашингтон вступили в эру партнерства и союзничества.
"Не нужно предаваться лишним иллюзиям и преувеличивать дух Женевы", – сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
По его оценке, переговоры глав государств "были полезные, конструктивные". Песков напомнил, что "были констатированы те пункты, по которым у сторон имеются серьезные разногласия".
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