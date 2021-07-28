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Не партнеры, а оппоненты. У Путина высказались об отношениях США и России

28 июля 2021 17:23

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США не являются им партнерами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

В Кремле не считают США своим партнером. Страна, скорее, является оппонентом.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Вряд ли (США. – Ред.) можно назвать сейчас партнерами. Скорее, это наши оппоненты. Пока никаких партнерских программ и отношений нет, к нашему сожалению", – сказал Песков.

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Также он назвал "ошибочными" знания Белого дома о современной России.

"Россия не вмешивается и не имеет никаких намерений вмешиваться в электоральные процессы в других странах, в частности в США", – добавил Песков.

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"Не преувеличивать дух Женевы"

Пресс-секретарь президента призвал не преувеличивать значение встречи российского и американского лидеров. По мнению представителя Кремля, нельзя сказать, что после состоявшегося 16 июня в Женеве саммита Москва и Вашингтон вступили в эру партнерства и союзничества.

"Не нужно предаваться лишним иллюзиям и преувеличивать дух Женевы", – сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

По его оценке, переговоры глав государств "были полезные, конструктивные". Песков напомнил, что "были констатированы те пункты, по которым у сторон имеются серьезные разногласия".

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