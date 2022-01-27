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Не прошло и двух часов: Москва обвинила Украину в срыве перемирия после "нормандских договоренностей"

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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27 января, 00:35
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Представитель РФ заявил, что Украина якобы отказывается от согласования важных вопросов
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Париже прошли переговоры "Нормандской четверки" на уровне политических советников. Впервые за долгое время встреча проходила в очном формате.

Уже после самой встречи глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что остается много разногласий по договоренностям, однако стороны зафиксировали, что "есть желание работать". По его словам, анонсированная встреча в Берлине через две недели подтверждает, что на "достигнутом дело может и не остановиться".

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В свою очередь замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что первоочередной задачей в "нормандском формате" является исключение разногласий в прочтении Минских соглашений. При этом участники встречи подчеркнули, что обе стороны конфликта должны строго выполнять режим прекращения огня.

Также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге заявил о новом коммюнике после встречи в "нормандском формате".

"Сегодня первый документ, который удалось согласовать с декабря 2019 года", – сказал он.

Фото – Укринформ

Обвинение Москвы

При этом спустя всего пару часов Москва обвинила Киев в нарушении условий перемирия в Донбассе и призвала к прямому диалогу с Донецком и Луганском, сообщает Интерфакс.

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"Налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины", – заявил полномочный представитель РФ в трехсторонней контактной группе по Украине Борис Грызлов.

По его мнению, безопасность на линии соприкосновения может быть обеспечена при условии "неукоснительного выполнения киевской стороной своих обязательств".

Также он обвинил Украину в том, что она "отказывается от согласования единых параметров функционирования и общего порядка прохождения пунктов пропуска на линии соприкосновения" и "не предоставила свою позицию по проекту "дорожной карты" по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта".

Напомним, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что встреча лидеров "нормандского формата" может быть проведена при условии, если будет согласован правовой статус Донбасса.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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