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Не простила: пострадавшая от удара омоновца в Петербурге обратится в СК

25 января, 21:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Полицейские до сих пор не взяли у женщины показания

В России 54-летняя Маргарита Юдина, которая получила травму во время акций протеста в Санкт-Петербурге 23 января, когда ее ударил ногой в живот омоновец, намерена подать заявление в Следственный комитет и наказать виновного.

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Об этом Юдина сообщила в комментарии "Новой газете".

Женщина подчеркнула, что не простила силовика, до сих пор не знает его фамилии и намерена обратиться в Следственный комитет, поскольку считает, что омоновец должен понести наказание за свои действия.

Она добавила, что полицейские так и не взяли у нее показания.

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"Ко мне не приходили, чтобы взять показания, приходили полицейские только с просьбой простить своего сотрудника. Все равно нужно, чтобы это дело имело законный ход, а не мелодраматический. Поэтому я намерена обратиться в Следственный комитет и узнать, кто напал на меня", – отметила Юдина.

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Напомним, 23 января в Санкт-Петербурге рядом с площадью Восстания, где задерживали протестующих, омоновец со всей силы ударил в живот женщину, которая пыталась заступиться за задержанного. Она упала, сильно ударилась головой и была госпитализирована.

Позже омоновец, который ударил во время несанкционированной властями акции в Санкт-Петербурге Маргариту Юдину, принес ей в больницу цветы и извинился.

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Россия протесты Санкт-Петербург полиция омон пострадавшая
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