Не пускала жить отдельно: в России парень убил мать кирпичом

После убийства юноша закопал тело женщины на придомовой территории

Между 18-летним юношей и его матерью возник конфликт/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

В России сын убил мать, потому что та не хотела пускать его жить отдельно. Женщине было 38 лет.

Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома РФ.

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Детали

Инцидент произошел в Нижегородской области. 18-летний парень поссорился с мамой, поскольку хотел жить самостоятельно. Женщина не пускала его. Во время конфликта юноша нанес ей несколько ударов кирпичом по голове. От полученных травм женщина скончалась. После этого убийца закопал тело матери на придомовой территории.

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