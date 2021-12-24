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Не пускала жить отдельно: в России парень убил мать кирпичом

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
24 декабря, 02:30
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После убийства юноша закопал тело женщины на придомовой территории
Между 18-летним юношей и его матерью возник конфликт/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"
Между 18-летним юношей и его матерью возник конфликт/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

В России сын убил мать, потому что та не хотела пускать его жить отдельно. Женщине было 38 лет.

Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома РФ.

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Детали

Инцидент произошел в Нижегородской области. 18-летний парень поссорился с мамой, поскольку хотел жить самостоятельно. Женщина не пускала его. Во время конфликта юноша нанес ей несколько ударов кирпичом по голове. От полученных травм женщина скончалась. После этого убийца закопал тело матери на придомовой территории.

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  • В Киеве мужчина жестоко убил мать. Он нанес ей удар по голове гантелей. От полученной травмы женщина скончалась на месте. Правоохранители задержали виновника инцидента. Было открыто уголовное производство.
  • В Волынской области мужчина вышел из тюрьмы и в тот же день убил свою мать. Известно, что он вернулся из мест лишения свободы, куда попал за убийство своего отца. 63-летнюю жительницу села с многочисленными ушибами и синяками обнаружили соседи. Женщина лежала на собственном дворе без признаков жизни.
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