Не собирались нападать: Лавров обиделся на слова США об Украине

Глава МИД РФ рассказал о встрече с госсекретарем США

Сергей Лавров прокомментировал встречу с Энтони Блинкеном. Коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters

Россия получит письменные ответы на свои требования к Западу, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на брифинге после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве.

"Мы обсуждали Украину сегодня. Наши американские коллеги попытались поставить во главу угла проблемы на границе РФ с Украиной, попытались обусловить необходимость деэскалации – это уже стало заклинанием. Завершили мы договоренностью о том, что нам будут представлены на следующей неделе письменные ответы на все наши предложения", — сказал он.

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Также Лавров сказал, что Россия не собирается нападать на Украину

"Было заявление, что Украина никакой угрозы для России не представляет. Хочу еще раз напомнить, что Россия никогда нигде и ни разу не угрожала украинскому народу… Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы многократно объясняли, что это не так", — заявил глава МИД РФ.

Лавров также отметил, что Блинкен подтвердил заявление Байдена насчет Украины.

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"Мы считаем, что украинский вопрос требует пристального внимания, но не стоит сводить к этому вопросу всю проблему европейской архитектуры безопасности. Об Украине Энтони Блинкен подтвердил то, что говорил Байден, об их готовности содействовать реализации Минских договоренностей", — сказал он.

Встреча Блинкена и Лаврова

Встреча главы МИД России и госсекретаря США продолжалась полтора часа. На ней стороны обсуждали вопросы безопасности. В частности, Блинкен заявил, что в случае эскалации России будет дан жесткий ответ.

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Он также сказал, что не рассчитывает на решение всех вопросов на этих переговорах, но надеется, что Россия выберет мирный путь решения конфликта.

Лавров отметил, что Россия также не ожидает больших прорывов, но ждет конкретных ответов на свои предложения.

Эта встреча стала уже четвертой в ряде переговоров России с Западом в этом году. Ранее представители России встречались с представителями США, НАТО и ОБСЕ.

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