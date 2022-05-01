Не только Украина: военный эксперт назвал следующую цель Путина

В Кремле хотят провести так называемую денацификацию еще в одной стране

Михаил Самусь раскрыл планы РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия будет пытаться провести так называемую "денацификацию" не только в Украине, следующая ее цель – это Казахстан, считает военный эксперт Михаил Самусь. Он убежден, что там у России ничего не получится, ведь в стране есть гражданское общество. Об этом он рассказал в интервью Наташе Влащенко специально для YouTube-канала "Україна24".

Казахстан очень интересная страна, считает Михаил Самусь.

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"Многие считают, что это абсолютно пророссийская территория, как та же самая Беларусь. На самом деле, если побывать в Казахстане, ты понимаешь, что у них за эти 30 лет сформировалась нация, в которой народ сознательный", — сказал он.

Он добавляет, правда, что в Казахстане на самом высоком уровне влияния работает КГБ. Поэтому есть пробел между тем, как понимает ситуацию высшее руководство государства, имеющее свои финансовые и экономические интересы, и сама нация. Однако в Казахстане есть гражданское общество, утверждает эксперт.

"Поэтому я думаю, что там у России ничего не получится. Как только Россия попытается провести так называемую денацификацию в Казахстане, — некоторые считают, что элита там уже "денацифицирована", — страна выступит против. Казахстан не сказал свое последнее слово, но он полностью может стать следующим", — заявил эксперт.

Можно посмотреть на пропаганду, какие темники дают и куда устремляют в кремле свои усилия, объясняет Самусь. Работать начинают и спецслужбы.

Что с Молдовой

Что касается Молдовы, ситуация совсем другая. Это страна, которая долгое время идет в ЕС, является нашим соседом, у нас много общего. Единственная проблема — там сложнее с точки зрения гражданского общества, говорит Самусь. Руководство страны пыталось сохранять нейтралитет с начала полномасштабной войны России в Украине. Очевидно, в Молдове думали, что все это скоро закончится.

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"Наверное, в Молдове думали, что Украина сдастся. Президент Санду открыто не заявила о поддержке Украины", — сказал он.

В то же время она сказала, что есть проблемы с газом и с реализацией молдавских товаров на российском рынке. Сейчас стало ясно, что украинская армия может навести порядок в Приднестровье.

"Проблема состоит в том, решится ли руководство Молдовы попросить об этом Украину. На мой взгляд, там можно решить и вопрос газа. Есть лидеры, которые еще не поняли, что мы уже не будем жить, как раньше, а молдавское вино никогда уже не будет продаваться в России, по крайней мере, в ближайшие 10 лет", — сказал Самусь.

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