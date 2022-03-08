Не только Япония: кто еще может заявить территориальные претензии России

Кроме Курильских островов есть и другие спорные территории

России могут заявить территориальные притязания. / Фото: Коллаж: Сегодня

Не только Япония, но другие страны могут заявить территориальные претензии к Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО в Facebook.

Реклама

Как известно, Япония продолжает решать вопросы Курильских островов, находящихся сейчас в составе РФ.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио подчеркнул, что вопрос Курильских островов еще не решен.

"Для Токио указанные острова – предмет давнего спора с Москвой. Россия оккупировала эти японские земли в 1945 году после Второй мировой и удерживает под своим контролем", – говорится в сообщении.

Другие спорные территории

Есть еще несколько территорий современной РФ, исторически находившиеся в составе других государств:

Реклама

Карелия – провинция Финляндии, часть которой после поражения в Зимней войне 1939-40 годов (Советско-финской войне) Финляндия передала Советскому Союзу.

– провинция Финляндии, часть которой после поражения в Зимней войне 1939-40 годов (Советско-финской войне) Финляндия передала Советскому Союзу. Калининград (до 1946 года Кенигсберг) – бывший город в Пруссии, взятый советскими войсками во время Второй мировой войны. 17 октября 1945 Пруссию присоединили к СССР.

В СНБО Украины напоминают, что Советский Союз как государство прекратило свое существование в 1991 году.

Спорные территории России. Фото: СНБО

Реклама

Раньше мы писали: