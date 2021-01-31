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Не уберегли от мошенничества: в России пьяный слесарь обстрелял банк и участок полиции

31 января, 01:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Полицейские ранили стрелка при задержании

В Росии в городе Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) местный житель в состоянии алкогольного опьянения расстрелял отдел полиции и банк, а также устроил ДТП.

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Об этом сообщает российский телеграм-канал "112"

По информации издания, слесарь Александра Барский накануне поссорился с супругой, которая сообщила ему, что телефонные мошенники обманули ее на 98 тысяч рублей семейных сбережений.

После ссоры мужчина напился и в какой-то момент решил, что в том, что его семья лишилась денег, виновата не жена, а полиция, которая не ловит мошенников и банк, который не пресекает такие преступления.

Прихватив своё охотничье ружье Барский сел в машину и помчался к горотделу, где сделал несколько выстрелов по зданию, а оттуда поехал в банк, по пути попав в небольшое ДТП.

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Банк мужчина также обстрелял, кроме того он также направил оружие в сторону приехавших на место происшествия полицейских, которые требовали сложить оружие и сдаться.

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В результате правоохранителям пришлось сделать предупредительный выстрел и мужчину ранили в плечо.

Его задержали и направили в больницу. В отношении стрелка возбуждено две уголовные статьи – "Хулиганство" и "Посягательство на жизнь сотрудников полиции".

Напомним, 29 января в Броварах ночью со стрельбой задержали серийного угонщика автомобилей.

Мы также сообщали, что в Соединенных Штатах в Индианаполисе по меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в жилом доме, в том числе беременная женщина.

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Россия полиция стрельба пьяные слесарь
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