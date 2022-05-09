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Не знают, чей дед на фото. В России школьников 9 мая силой согнали на "Бессмертный полк"

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 мая, 17:04
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Для подростков вопросы о Второй мировой войне были лишь поводом посмеяться
В России на акцию "Бессмертный полк" загоняют силой.
В России на акцию "Бессмертный полк" загоняют силой. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Московской области в России школьников 9 мая силой отправили на шествие "Бессмертного полка" с фотографиями случайных людей. Подростки не смогли ответить на вопрос, чей дед на фото. И в целом не сильно были заинтересованы в теме Второй мировой войны. Скорее всего, школьников послали на шествие для массовки, просто чтобы они подержали чужие портреты.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.

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Он рассказал, что шествие "Бессмертного полка" состоялось в Дмитрове.

"Журналист подошёл к действительно случайным участникам шествия и начал задавать вопросы, но для них это было больше поводом посмеяться. Как считаете, сами ли они сюда пришли?", – констатировал Геращенко.

Советник главы МВД также обратил внимание на оправдания "журналиста", который начал рассказывать о том, что школьники – это "поисковики-спасатели".

"Но если бы это была такая организация, то они бы точно подготовились и знали бы тех, кого принесли. Им просто вручили фотографию и сказали постоять, пообещав пятерку за какой-то урок", – объяснил Геращенко.

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В России считают "позором" парад к 9 маю

Россияне не рады параду ко "Дню победы" из-за санкций. Все происходящее они называют позорным.

Жители Российской Федерации почувствовали на себе все экономические неурядицы и военные неудачи. Однако большинство россиян решили, что виновата в этом именно Украина. Все из-за того, что украинцы устроили жесткое сопротивление оккупантам.

"Не знаю, к чему этот парад? На**ен он нужен? Позорно это все. У всех настроения нет. Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные. Ну, большинство людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями. Короче, хе**я одна" – говорит россиянка в радиоперехвате разговора, опубликованном СБУ.

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Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
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