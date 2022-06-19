Немецкий дипломат дал шапитошную характеристику потугам Медведева

Глава Мюнхенской конференции по безопасности обозвал экс-президента РФ

Кристоф Хойсген, Дмитрий Медведев / Фото: Коллаж: Сегодня

Немецкий дипломат и новый глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал бывшего президента России и подхалима Путина Дмитрия Медведева клоуном. Об этом пишет издание Bild.

"Медведев сегодня – клоун, извините, что я должен произнести это вслух", – сказал Хойсген на международном симпозиуме.

Чем Медведев заслужил такую критику

Экс-президент России Медведев после полномасштабного вторжения России в Украину начал резко высказываться в соцсетях резкими заявлениями не только в адрес Украины.

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Так, недавно он высказался о том, возможны ли мирные переговоры с Украиной.

"Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить", – написал Медведев.

16 июня Медведев высказался относительно приезда в Украину лидеров Франции, Италии, Германии и Румынии. Ему почему-то этот визит не понравился.

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"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль", – написал он в своем телеграм-канале.

Также Медведев показал в Сети фото кота и подписал его: "В ожидании очередного пакета санкций". По словам чиновника, РФ ждет осени, чтобы собирать основной санкционный урожай.

Еще ранее Медведев обещал "уничтожить ублюдков и выродков", правда, не уточнил, кого имел в виду.