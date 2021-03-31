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"Нету других методов борьбы". Навальный объявил голодовку в колонии

31 марта, 18:13

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Российский оппозиционер добивается допуска к нему врача и необходимого лечения

Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в колонии, где он отбывает 2,5 года лишения свободы по делу "Ив Роше".

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Об этом от лица политика сообщили в его Instagram.

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"Это снаружи все выглядит сложным. А изнутри все просто: а нету у тебя других методов борьбы, вот и объявляешь", – говорится в сообщении.

Решение Навального объяснили тем, что к нему не пускают врача и не передают необходимые медикаменты – его состояние ухудшилось. После резких болей в спине у мужчины сначала немела правая нога, а теперь начала неметь левая. Он считает, что это может быть связано с его отравлением боевым ядом "Новичок".

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"Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами", – говорит "Навальный".

Он также добавил, что приберег еще "парочку" методов борьбы с неисполнением его прав.

Напомним, что ранее Навальный жаловался на бездействие тюремных врачей – после жалоб на боли в спине и онемение ноги ему давали лишь обезболивающее.

Тем временем Украина присоединилась к санкциям, которые Европейский Союз ввел против России из-за отравления и репрессий в отношении Навального.

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Россия голодовка Алексей Навальный

Источник: Сегодня

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