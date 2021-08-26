"Неугомонные идиоты". У Скабеевой снова "пригорело" из-за слов Геращенко об оккупации Крыма

Главная пропагандистка РФ начала угрожать Украине из-за того, что в ВР Украины назвали Россию оккупантом

Скабеева угрожала Украине в прямом эфире. Коллаж "Сегодня"

Российская пропагандистка Ольга Скабеева снова устроила истерику в прямом эфире по поводу Украины. В этот раз она сорвалась после заявления депутата ВР Ирины Геращенко об окупации Крыма

Реклама

Свои возмущения телеведущая озвучила в прямом эфире ток-шоу "60 минут".

Заявление Геращенко про оккупацию Крыма и прозвище российского президента Владимира Путина настолько задело Скабееву, что она принялась угрожать Украине.

"Неугомонные идиоты! Доиграются в конечном итоге, потому что терпение у России не безгранично", - сказала она.

Из-за чего "пригорело" у Скабеевой

24 августа в ходе внеочередного заседания парламента депутат Ирина Геращенко заявила, что "Путин начал свою позорную операцию по краже украинских территорий" задолго до марта 2014 года.

Реклама

"Россия – это враг, а Путин, сами знаете, кто. Я не буду повторять хит украинской армии: его слышал сегодня весь мир! А Крым – это Украина", - заявила Геращенко.

Скандалы в эфире Скабеевой

Ольга Скабеева – одна из главных российских пропагандисток, недавно она сравнила Украину с "Талибаном" и угрожала разрывом отношений. Неудивительно, что песня "Путин х*йло" в исполнении украинских военнослужащих на репетициях парада ко Дню Независимости вызвала у пропагандистки истерику.

Ранее мы писали, что Скабеева вновь вспомнила свои утверждения о "батальонах геев", которые Вооруженные силы Украины якобы "отправляют воевать на Донбасс". При этом вопрос, зачем это украинцам, озадачил ее саму.

Кстати, когда в Нововоронеже (Россия) открыли памятник Аленке с диким взглядом, пользователи Сети увидели в арт-объекте сходство с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.