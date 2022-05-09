Неужели проглотят? Пропагандист убеждает, что в России живется лучше, чем в Германии

Красовский захлебывается от восторга при виде скоростного поезда

Красовский сравнил российскую провинцию с Западом / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский пропагандист Антон Красовский заявил, что Калининградская область РФ — "улучшенная версия Германии". Он пытается убедить сограждан, что в России жить лучше, чем на цивилизованном Западе. Видео со своим заявлением он опубликовал в малопопулярной социальной сети "Телескоп" — ведь Instagram и Facebook стали недоступны россиянам.

"Друзья, ну что я вам хочу сказать, Калининградская область это вообще какой-то запредельный люкс. Это просто полное ощущение, что ты находишься даже не в Германии, а в какой-то улучшенной Германии. Вот там вот... это мы сейчас в Зеленоградске, и вон там вот даже поезд-ласточка", — рассказал он.

По мнению Красовского, россияне из глубинки должны поверить, что в Европе им бы жилось гораздо хуже.

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"И вот так вот здесь везде, то есть ты везде ощущаешь себя прям в центре Европы. Это лучше чем любая провинциальная Европа. Приезжайте в Калининградскую область, друзья мои! Здесь фантастически совершенно, фантастически!" — заявил пропагандист.

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