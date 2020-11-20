"Невероятно неуклюжий": Дуров разнес новый iPhone в пух и прах

Создатель мессенджера Telegram россиянин Павел Дуров попробовал последнюю модель смартфона iPhone 12 Pro, который был представлен компанией Apple в октябре, но он ему не понравился.
В своем Telegram-канале он назвал эту модель "невероятно неуклюжим приспособлением".
Он сравнил самый новый "айфон" с моделью "пятого поколения", которая была выпущена еще в 2012 году, но "с уродливым набором камер, торчащих на трех разных высотах".
Также Дурову не понравился дизайн iPhone 12 Pro, который у него вызвал "общее ощущение устаревшего устройства".
Резюмируя свое впечатление, миллиардер-изобретатель подчеркнул, что компания Apple "живет за счет технологий и репутации", которые заработал ее покойный основатель Стив Джобс, и за девять лет с его смерти "не привнесла никаких значимых инноваций" в свои продукты.
"Неудивительно, что в начале этого года продажи iPhone упали на 21%. Если эта тенденция сохранится, через 7-10 лет доля iPhone на мировом рынке будет незначительной", – уверен Павел Дуров.
Напомним, что предпродажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартовали в Украине еще 30 октября. Их стоимость стартует от 31 999 грн и 39 999 грн соответственно.
Также смотрите видео о еще одной новинке, которую владельцам новой модели предложили в Apple:
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