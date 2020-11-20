"Невероятно неуклюжий": Дуров разнес новый iPhone в пух и прах

Российский миллиардер уверен, что после смерти Стива Джобса Apple не создала ничего инновационного

Создатель мессенджера Telegram россиянин Павел Дуров попробовал последнюю модель смартфона iPhone 12 Pro, который был представлен компанией Apple в октябре, но он ему не понравился.

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В своем Telegram-канале он назвал эту модель "невероятно неуклюжим приспособлением".

Он сравнил самый новый "айфон" с моделью "пятого поколения", которая была выпущена еще в 2012 году, но "с уродливым набором камер, торчащих на трех разных высотах".

Также Дурову не понравился дизайн iPhone 12 Pro, который у него вызвал "общее ощущение устаревшего устройства".

Резюмируя свое впечатление, миллиардер-изобретатель подчеркнул, что компания Apple "живет за счет технологий и репутации", которые заработал ее покойный основатель Стив Джобс, и за девять лет с его смерти "не привнесла никаких значимых инноваций" в свои продукты.

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"Неудивительно, что в начале этого года продажи iPhone упали на 21%. Если эта тенденция сохранится, через 7-10 лет доля iPhone на мировом рынке будет незначительной", – уверен Павел Дуров.

Напомним, что предпродажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартовали в Украине еще 30 октября. Их стоимость стартует от 31 999 грн и 39 999 грн соответственно.

Также смотрите видео о еще одной новинке, которую владельцам новой модели предложили в Apple:

Видео: TechCrunch

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