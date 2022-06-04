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Невзоров: к Путину могут прилететь "морские котики" или ракета

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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4 июня, 15:08
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Журналист не исключил, что Путина могут отдать под суд или ликвидировать
Александр Невзоров не исключил, что Владимира Путина ждет трибунал
Александр Невзоров не исключил, что Владимира Путина ждет трибунал / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин в будущем может попасть под международный трибунал или повторить судьбу террориста Усамы бен Ладена, ликвидированного американскими военными.

Такое мнение высказал российский журналист Александр Невзоров в интервью Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Україна 24".

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На вопрос, возможен ли международный трибунал над Путиным, журналист ответил:

"Все возможно. Любые слова по этому поводу будут звучать спекуляцией. Возможно все – может быть, в голубом вертолете наконец прилетят "морские котики". Совершат "визит вежливости", как когда-то к бен Ладену. Может быть какая-нибудь бетонобойная антибункерная ракета, которая попадает прямо в вентиляционное отверстие. Много может быть вариантов всяких у этой истории. Может быть и трибунал, может быть все".

В то же время Невзоров предложил не строить предположений о судьбе президента РФ:

"Точный ответ невозможен, а я привык иметь дело только с точными и очень конкретными категориями".

Александр Невзоров также рассказал, стоит ли верить многочисленным слухам в СМИ о смертельной болезни президента РФ Владимира Путина.

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Невзоров прокомментировал получение украинского гражданства

Российский журналист Александр Невзоров также рассказал, как он получил гражданство Украины. На вопрос, когда он запросил украинское гражданство, журналист ответил:

"Не могу сказать, что я прямо запрашивал. Это обсуждалось, и я был горячим сторонником этого. Но это было в те дни, когда честная военная победа Украины, которая может быть, если не будет применено ядерное оружие, была еще очень далеко... Этой всей истории не день, не два, не неделя, а значительно больше времени. Узнал я ровно тогда же, когда узнали все".

Невзоров заверил, что до последнего не знал о существовании указа президента Владимира Зеленского от 21 мая о предоставлении ему гражданства.

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