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Невзоров назвал фаворита в гонке за престол после ухода Путина

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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12 июня, 22:13
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Журналист считает, что возможный преемник Путина окончательно "съехал с катушек"
Александр Невзоров сказал, кто может возглавить России после Владимира Путина
Александр Невзоров сказал, кто может возглавить России после Владимира Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко всерьез нацелился стать преемником Владимира Путина.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Александр Невзоров, проанализировавший программную статью замглавы Администрации президента РФ в издании "Известия".

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Кириенко, который курирует захваченные области Украины, заявил, что работает "над присоединением новых территорий" к России, и анонсировал проведение так называемого референдума.

Также он объявил, что "вся Россия будет восстанавливать Донбасс, разрушенный фашистами".

"Да, это будет стоить несколько триллионов рублей. Но эти деньги будут выделены из российского бюджета – даже ценой временного снижения уровня жизни страны", – подчеркнул замглавы администрации Путина.

Сергей Кириенко
Сергей Кириенко / Фото: сайт Кремля

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Александр Невзоров, комментируя статью Сергея Кириенко, пишет:

"Офигеть. Первое впечатление, что Кириенко окончательно съехал с катушек. Его обращение, появившееся утром на официальном сайте газеты "Известия" выдержано в абсолютно президентских интонациях. Такая риторика была бы уместна только рядом с физиономией Путина в черной рамочке. Кажется, Кириенко выигрывает подковерную битву за престол. Впрочем, любопытно в этой энциклике обещание "потратить триллионы бюджетных средств" на восстановление Донбасса. Тут все понятно, тут песня "последний распил наступает". Публика сообразит, что марафетить развалины будут за ее счет. Потом развалины все равно отберет Украина".

Также журналист спрогнозировал, что "из-за оглашения сумм "на восстановление" обращение Кириенко провисит недолго".

Отметим, что статья действительно вскоре была удалена с сайта "Известия", но она доступна в кеше Google.

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Кто может сменить Путина на посту президента РФ

Политолог Валерий Соловей считает, что в РФ рассматривают четырех кандидатов, которые смогут заменить Владимира Путина на посту президента:

  • Сергей Кириенко, первый заместитель главы Администрации президента РФ;
  • Сергей Собянин, мэр Москвы и, бесспорно, один из самых популярных в России людей, помимо Путина;
  • Дмитрий Медведев, который уже успел побывать президентом России и по-прежнему находится с Путиным накоротке;
  • Николай Патрушев, директор ФСБ, назначенный "дублером" Путина, в том числе на случай болезни.

Журналист-расследователь Belingcat Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону заявил, что в близком окружении президента России Владимира Путина желают его смерти. Они "активно и пассивно" обдумывают, как свергнуть его с поста главы государства. По его словам, он слышал запись разговора двух российских олигархов, которые обсуждали смерть российского президента от предполагаемой болезни и хотели бы, чтобы это случилось.​​​​​

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Герої не вмирають!

Подорвал себя, но не сдался… Игорь Дашко – подполковник государственной пограничной службы Украины. За месяц до российского вторжения перевелся с западной границы в Мариуполь. Подорвал себя на радиостанции, чтобы она не досталась захватчикам. Последними его словами в радиоэфире были: "Слава Украине!" 18 июня ему исполнилось бы 45 лет. Герой Украины. Посмертно.

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Марина – 30-летняя девушка-боец Нацгвардии. К тому же она – первая в Украине женщина-сапер. Сейчас вместе с побратимами работает над разминированием Киевщины – выполняет задачи по подрыву опасных боеприпасов.
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