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Невзоров раскрыл секрет, почему россияне массово тонут в дерьме

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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5 июня, 14:07
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В 2022 году в клозетную дыру путинского режима провалилась вообще вся Россия
Каждый год более 100 россиян гибнут в уличных туалетах
Каждый год более 100 россиян гибнут в уличных туалетах / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский журналист Александр Невзоров рассказал, что в России не редкость, когда люди тонут в дерьме. Они буквально проваливаются в уличных туалетах и захлебываются. Журналист отметил, что в 2022 году в клозетную дыру путинского режима рухнула вообще вся Россия.

Об этом Невзоров написал в своем Telegram.

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Он запостил историю о том, что в Батайске 57-летняя женщина пошла в уличный туалет и погибла – прогнивший пол не выдержал и она упала в яму.

По словам журналиста, в России таких случаев каждый год около 100-120.

"Проваливаются, тонут, захлебываются и задыхаются граждане сверхдержавы. В клозетных дырах исчезают дети, старушки, ветераны и студенты. Сорок миллионов выгребных сортиров ежегодно берут дань с "русского мира", и будем откровенны, еще скромничают. Случай в Батайске ничем особо не примечатлен. Особенно в 2022 году, когда в клозетную дыру путинского режима рухнула вообще вся Россия", – отметил Невзоров.

Россия не равнодушна к уличным туалетам

Россия нанесла очередной ракетный удар по Одесской области с применением авиации В результате атаки разрушен пляжный туалет и существенно испорчен воздух, сообщило Оперативное командование "Юг".

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"Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" очаг нацизма. Разрушен пляжный туалет. Предварительно, кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет", – отметили в ОК.

Ранее мы писали:

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