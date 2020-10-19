Ни дня без ЧП: у россиян на МКС сломался туалет

Не успели на Международной космической станции устранить утечку воздуху, как возникла новая проблема – в российском сегменте МКС вышел из строя туалет.

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Об этом сообщает российское информагентство Интерфакс.

Как рассказал во время переговоров с Центром управления полетами находящийся на станции космонавт Анатолий Иванишин, экипаж пытается восстановить работу ассенизационно-санитарного устройства. В ЦУПе характеризовали ситуацию как "очень плохую", наземные специалисты предполагают, что в устройстве мог образоваться пузырь.

Сейчас на борту Международной космической станции находятся шесть человек: россияне – Cepгeй Pыжикoв, Cepгeй Kудь-Cвepчкoв, Ивaн Baгнep и Aнaтoлий Ивaнишин, а также американцы – Kэтлин Pубинc и Kpиcтoфep Kэccиди.

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На МКС работают два туалета, второй расположен на американском сегменте. В конце ноября 2019 года в СМИ появилась информация, что у американцев сломался туалет, а на российской части станции бак АСУ оказался переполнен, из-за чего астронавтам пришлось пользоваться памперсами.

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Напомним, 16 октября у россиян на МКС не работала кислородная система.

А 15 октября российские космонавты безуспешно латали дыру в МКС скотчем.

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