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"Ни эффекта, ни смысла и абсурдны": у Путина отреагировали на санкции ЕС и США

3 марта, 12:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Москва заявляет о еще большем ухудшении отношений с Западом

В Кремле санкции Европейского Союза и США из-за задержания оппозиционера Алексея Навального назвали вмешательством во внутренние дела России. Москва готовит ответные меры.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, эти ограничения неприемлемы и существенно вредят и без того плохим отношениям с США и ЕС.

"Они (санкции) являются не чем иным, как вмешательством во внутренние дела России. Эти решения абсурдны и не имеют под собой никакого обоснования. А главное — не имеют ни эффекта, ни смысла. И в этой связи мы можем только сожалеть и выражать недоумение", – сказал Песков.

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Спикер Кремля отметил, что будут согласованы российские санкции в отношении Запада, предложения представят руководству соответствующих ведомств.

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"Они будут утверждены, а затем они будут озвучены и доведены до сведения наших оппонентов в этой истории. Принцип взаимности, от него невозможно отказаться в межгосударственных отношениях", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", США ввели санкции в отношении семи высокопоставленных чиновников РФ, а также 14 организаций, причастных к производству биологического и химического оружия.

Видео: Сегодня

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Россия США ЕС санкции Дмитрий Песков
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