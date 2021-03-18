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Ни масок, ни дистанции: видео с "праздника оккупации Крыма" в Москве

18 марта, 19:01

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Москвичи словно забыли о коронавирусной пандемии и массово нарушают эпидемиологические предписания

В Москве проходит концерт по поводу семилетия незаконного присоединения Россией Крымского полуострова.

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Организаторы мероприятия обещали, что оно будет бесплатным для посетителей, но из-за распространения коронавирусной инфекции – РФ является четвертой в мире по количеству заболевших – хотели заполнить стадион "Лужники" лишь на половину.

Однако, как видно на видео, крупнейшая площадка страны была заполнена до отказа – "Лужники" вмешают до 80 тысяч зрителей.

При этом не наблюдается соблюдения ни малейших карантинных мер – зрители не соблюдают дистанцию, а также не носят маски.

Кроме российских артистов, на концерте в честь "праздника оккупации" также выступил президент Владимир Путин.

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Согласно официальным данным российского Минздрава, с начала распространения коронавируса в стране обнаружили почти 4,3 млн случаев COVID-19, из которых около 92,2 тыс. оказались смертельными.

Самая сложная ситуация при этом – в Москве, где за все пандемии обнаружили больше миллиона заболевших. На данный момент в российской столице насчитывается больше 64 тыс. случаев COVID-19.

Напомним, что вчера Россия провела в Совбезе ООН пропагандистское заседание по Крыму, после чего 19 стран выступили с совместным заявлением с требованием прекратить оккупацию полуострова.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Москва Крым Лужники коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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