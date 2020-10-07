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"Никакого расследования нет – ни в России, ни в Германии" – Навальный

7 октября, 01:19

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

У Германии нет полномочий на расследование отравления Навального

Германия не может заниматься расследованием отравления российского оппозиционера Алексея Навального из-за того, что у нее нет на это полномочий.

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Об этом он рассказал в интервью ВВС.

"Я российский гражданин, которого пытались убить в Омске, в Сибири. Единственные мои взаимоотношения с официальными людьми в Германии – это приход полиции, которая сказала: "Знаете что, давайте мы вас будем охранять", – сказал Навальный.

По его словам, полиция в Германии охраняет его окружающих людей, а врачи передали все личные вещи в лабораторию армию, чтобы понять, как его лечить.

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"Сейчас это просто передано в организацию по запрещению химического оружия, которая не ведет расследования покушения на убийство. Их интересует только факт того, был ли это "Новичок". А никакого расследования нет – ни в России, ни в Германии", – заявил Навальный.

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Напомним, что после отравления Навального доставили в больницу города Омск, откуда его в состоянии комы транспортировали в клинику Charite в Берлине. Сейчас политик проходит реабилитацию.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия отравление новости России Алексей Навальный
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