"Никакого расследования нет – ни в России, ни в Германии" – Навальный

Германия не может заниматься расследованием отравления российского оппозиционера Алексея Навального из-за того, что у нее нет на это полномочий.
Об этом он рассказал в интервью ВВС.
"Я российский гражданин, которого пытались убить в Омске, в Сибири. Единственные мои взаимоотношения с официальными людьми в Германии – это приход полиции, которая сказала: "Знаете что, давайте мы вас будем охранять", – сказал Навальный.
По его словам, полиция в Германии охраняет его окружающих людей, а врачи передали все личные вещи в лабораторию армию, чтобы понять, как его лечить.
"Сейчас это просто передано в организацию по запрещению химического оружия, которая не ведет расследования покушения на убийство. Их интересует только факт того, был ли это "Новичок". А никакого расследования нет – ни в России, ни в Германии", – заявил Навальный.
Напомним, что после отравления Навального доставили в больницу города Омск, откуда его в состоянии комы транспортировали в клинику Charite в Берлине. Сейчас политик проходит реабилитацию.
Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк