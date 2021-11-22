Новые жесткие правила для женщин в Афганистане – что придумали талибы

В Афганистане запрещено показывать сериалы с участием женщин и обнаженных мужчин

В Афганистане введены новые правила трансляции на ТФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководство движения "Талибан" утвердило новые правила телевещания в Афганистане, согласно которым большая часть запретов распространяется на женщин. Об этом сообщает сообщает BBC.

После того, как талибы в августе захватили власть в Афганистане, они стали вводить ограничения.

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Запрещено:

журналистки и ведущие-женщины обязаны выходить в эфир с покрытой головой по типу хиджаба.

показывать фильмы и сериалы, которые противоречат принципам шариата, исламскому праву и "афганским ценностям".

женщинам запрещено сниматься в сериалах.

фильмы и сериалы, в которых показаны мужчины, обнажающие интимные части тела

комедийные и развлекательные шоу, которые оскорбляют религию или могут считаться оскорбительными для афганцев.

показывать иностранные фильмы, "пропагандирующие иностранные культурные ценности".

Какие запреты еще введены

Новые власти запретили живую музыку на свадьбах, а женщинам и мужчинам предписали находиться во время церемонии в отдельных помещениях.

Женщинам, ранее работавшим в муниципалитете города, запрещено выходить на работу, если их обязанности могут выполнять мужчины.

Женщинам также запрещено заниматься спортом.

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Афганских студенток .обязали носить накидки, покрывающие голову, а преподавать им теперь могут только женщины или пожилые мужчины, которым дали на это разрешение.

В Афганистане талибы ввели запрет на стрижку бороды, поскольку, по их словам, это не соответствует законам шариата.

Напомним, 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани. Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.